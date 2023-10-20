Прикамские бойцы выиграли свои поединки на турнире по боксу Ural FС

В Перми 19 октября прошел Международный турнир по боксу Ural FС. Всего зрители увидели 11 боев с участием боксеров из 10 стран: Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

В четырех встречах принимали участие бойцы из команды «Ural Kali Fighter» из Соликамска. Их поединки проводились по правилам профессионального кикбоксинга. Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарев и Артем Швецов добились побед в своих спаррингах.

В главном бою олимпийский чемпион 2020 года, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев нокаутировал венесуэльца Эндери Луцеса, который на профессиональной арене провел 20 боев и во всех одержал победу.

Мероприятие состоялось в рамках форума «Россия – спортивная держава» и было приурочено к 300-летию Перми.