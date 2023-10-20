Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Набережных Челнах

В результате произошедшего в четверг вечером пожара в 9-этажном доме на проспекте Мусы Джалиля, 52 в Набережных Челнах погибли два человека – 40-летние мужчина и женщина.

Как сообщило ГУ МЧС по Татарстану, тело мужчины было обнаружено в квартире, где произошло возгорание, а женщину спасатели в бессознательном состоянии вынесли из коридора, однако медики констатировали ее смерть.

По данным пожарных, сообщение диспетчерам поступило в 18:17, в 18:47 открытое горение на площади 12 кв. м было ликвидировано.

К тушению привлекались восемь единиц техники и 25 человек личного состава пожарной охраны.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"