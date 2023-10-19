В Некрасовском районе открыли новый спальный корпус для ветеранов войны и труда

В селе Новом Некрасовского района состоялось торжественное открытие нового спального корпуса Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В нем принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев в Некрасовском доме-интернате

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев в Некрасовском доме-интернате

Фото: Правительство Ярославской области

Новый корпус построен по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который реализует в регионе правительство области. На строительство и обустройство областное правительство выделило 720 млн руб.

Как доложили губернатору во время его визита в дом-интернат, корпус рассчитан на 128 человек, заселение уже началось. В здании есть большая столовая, библиотека, актовый зал, помещения для занятий лечебной физкультурой и работы творческих студий. Как сообщили в правительстве области, отдельные помещения сделаны для медицинского персонала и оздоровительных процедур.

«Новый спальный корпус отвечает всем современным требованиям по обеспечению достойной жизни и досуга жителей региона старшего возраста. Прекрасная территория, много возможностей для саморазвития и отдыха. Кроме того, здесь можно получить врачебную помощь, пройти реабилитацию. Но самое главное, что здесь очень тепло и душевно относятся к людям»,— сказал Михаил Евраев. По инициативе губернатора на базе дома-интерната планируют проводить социальную реабилитацию инвалидов из числа участников СВО.

Алла Чижова