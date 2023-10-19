Михаил Евраев поручил перевести учеников школы в Некрасовском в первую смену

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил региональному министерству образования решить вопрос с переводом учеников Некрасовской средней школы в первую смену. Поручение господин Евраев дал по итогам рабочего визита в Некрасовский район. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев в Некрасовской средней школе

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев в Некрасовской средней школе

Фото: Правительство Ярославской области

«Необходимо полностью уйти от второй смены. В этой школе учатся порядка 900 детей, и около 200 из них – во вторую смену. Наметили несколько вариантов и будем их прорабатывать: либо строить второй корпус, либо переоборудовать детский сад и объединять его в одном здании с начальными классами»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Губернатор проверил и обустройство пришкольного стадиона. Ранее губернатор пообещал помочь с финансированием по обустройству стадиона. Правительство области выделило средства, на которые стадион отремонтировали. «Стадион получился отличный, но выходит, что пользуются им только школьники. Давайте сделаем здесь дополнительное ограждение, поставим камеры, освещение и откроем спортивную площадку после окончания учебных занятий для всех жителей»,— сказал Михаил Евраев. В регионе готовят программу по открытию школьных стадионов для населения. На ее исполнении правительство направит 45 млн руб.

Также в школе отремонтировали столовую по программе инициативного бюджетирования, реализуемой правительством области, и открыли центр «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование».

В школе Михаил Евраев пообщался с школьниками и рассказал о вузах региона. «Для медалистов мы ввели поощрение – даем 100 тысяч рублей поступившим в наши высшие учебные заведения, чтобы привлечь талантливую молодежь. Что касается трудоустройства, мы будем делать отдельную программу по развитию промышленности для студентов и школьников, чтобы все понимали, какую карьеру можно сделать в Ярославской области»,— отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что Ярославский регион входит в число лидеров страны по уровню и динамике роста зарплаты.

Алла Чижова