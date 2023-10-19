В Екатеринбурге начался бета-тест российской ОС «Аврора»

В Екатеринбурге началось бета-тестирование российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». В программе бета-теста используется шесть устройств от российских разработчиков («Fplus», «Аквариус» и «БайтЭрг»). Сегодня девайсы получили 30 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге началось бета-тестирование российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора»

Фото: Виталий Красиков В Екатеринбурге началось бета-тестирование российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора»

Фото: Виталий Красиков

«Бета-тестеры первыми видят то, что пойдет в массы, испытывают это и дают обратную связь. В течение ближайшего месяца участники опробуют пятую версию «Авроры», релиз которой состоится либо в конце года, либо в начале следующего»,— сказала руководитель программы бета-тестирования Татьяна Казнова.

«Аврора» — первая отечественная операционная система. Ее разработка ведется с 2016 года. Создатели позиционируют ее как «основу защищенной мобильной инфраструктуры». Разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома». Разработка ведется на базе операционной системы Sailfish OS, созданной финской компанией Jolla, которая была основана в 2011 году бывшими сотрудниками Nokia. В 2018 году «Ростелеком» приобрел по 75% ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», занимающихся разработкой операционных систем Sailfish OS. На рынке мобильных ОС «Авроре» предстоит конкурировать с iOS (операционная система Apple) и Android, которые занимают его почти полностью.

Екатеринбург стал восьмым городом, где тестируют «Аврору». В бета-тесте уже участвуют Москва, Санкт-Петербург, Иннополис, Нижний Новгород, Тула, Новосибирск и Барнаул.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте