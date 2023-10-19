Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

17 октября умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров. Ему было 89 лет. Михаил Лавров, внук члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева, сообщил «РИА Новости», что похороны пройдут 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1973 году Василий Захаров начал работу в Ленинградском областном комитете КПСС, где руководил отделом пропаганды и агитации. С 1986 по 1989 года возглавлял Министерство культуры СССР, затем был заместителем председателя совета министров РСФСР. В 1990-е господин Захаров был назначен советником—посланником посольства РФ в Югославии. В 1994 году вышел в отставку.

Лусине Баласян