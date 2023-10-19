Бывшего советника губернатора Ленобласти назначили проректором КРСУ им. Ельцина

Советника губернатора Ленинградской области Ивана Колпакова освободили от должности, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Его назначили проректором Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина в Бишкеке. Господин Колпаков будет отвечать в университете за кадровую работу, вопросы материально-технического обеспечения и контрольно-ревизионную деятельность.

Кыргызско-Российский Славянский университет находится в совместном подчинении Кыргызской Республики и Российской Федерации. Университет был открыт в 1993 года в столице Кыргызстана — Бишкеке. Входит в Ассоциацию российских университетов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте