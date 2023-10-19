Жители товарищества пробиваются к шоссе «Шуваловскими дворами»

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти на днях прошло очередное заседание по делу об отмене публичного сервитута (возможности использовать чужую землю без нарушения имущественных прав) на грунтовую дорогу, которая соединяет коттеджный поселок «Шуваловские дворы» с внешним миром. Однако противостояние местных жителей с хозяином участка Дмитрием Грибковым длится уже достаточно долго. Граждане жалуются, что предприниматель блокирует им проезд к Новоприозерскому шоссе. Жители поселка настаивают: дорога сложилась на этой территории исторически и необходима им как воздух. Однако землевладелец считает, что его оппоненты незаконно размежевали участок и нарушают его имущественные права, а добросовестные покупатели стали заложниками ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители поселка «Шуваловские дворы» настаивают: дорога сложилась на этой территории исторически и необходима им как воздух

Фото: ТСН «Шуваловские дворы» Жители поселка «Шуваловские дворы» настаивают: дорога сложилась на этой территории исторически и необходима им как воздух

Фото: ТСН «Шуваловские дворы»

В августе минувшего года администрация Агалатовского сельского поселения во Всеволожском районе, куда входит ТСН «Шуваловские дворы» в деревне Скотное (находится в 9 км от Петербурга), установила бессрочный публичный сервитут, который дает местным жителям право проезда к своим домам по части земельного участка с кадастровым номером 47:07:0479003:27 (участок № 27) площадью 2497 кв. м. Как рассказала «Ъ-СПб» член правления товарищества Таисия Сахарова, прежний хозяин участка, который владел им с 1992 года, сам выступал за установление сервитута. «Он знал, что там проходит дорога, которая исторически пролегала в этом месте еще до того, как он ею владел, поэтому ему было понятно, что там будут установлены электросети и вдоль дороги будут прокладываться все остальные коммуникации»,— отметила она.

После того как собственник скончался, его наследница в феврале этого года продала землю индивидуальному предпринимателю Дмитрию Грибкову. Он посчитал, что его имущественные права нарушены, и добился через суд признания постановления сельсовета незаконным. В администрации МО при этом настаивают, что документ принят для обеспечения нужд населения в пределах их полномочий. В обосновании иска господин Грибков заявил, что при приобретении участка ни о каком публичном сервитуте не было речи. «Это земли сельскохозяйственного назначения — сельхозка, которую они вывели под ИЖС, а где тогда положенный План планировки территорий? Какие там дороги могут быть? Это бывшие колхозные поля. Публичный сервитут может устанавливаться на социально значимые объекты, и при этом должны быть выплаты собственнику участка, а не в одностороннем порядке на умершего человека выносить сервитут. Пусть действиям всей этой компании дают оценку следственные органы»,— посетовал предприниматель.

В заявлении Дмитрия Грибкова говорится, что ТСН ведет работы по межеванию участков, а также добивается передачи улично-дорожной сети «Шуваловских дворов» в муниципальную собственность. Истец указывает, публичный сервитут установлен для проезда к 31 участку, что, по его мнению, может повлечь для него значительные расходы по оспариванию результатов межевания.

В августе этого года арбитражный суд фактически наложил арест на спорные земли. «В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами»,— гласит текст постановления.

Кроме того, там сказано, что в ходатайстве о привлечении третьих лиц ТСН представило данные только о восьми владельцах участков, хотя они однозначно должны иметь информацию и об иных собственниках на своей территории, что, считает суд, затягивает процесс. Далее следует вывод: это делается для того, чтобы успеть «совершить все задуманное с использованием публичного сервитута, передать “дороги” в общее пользование (в собственность администрации), продать участки добросовестным приобретателям».

Местные жители утверждают, что после наложения судом обеспечительных мер дорога была перекопана настолько, что проехать на автомобиле по ней стало практически невозможно. Люди опасаются, что в случае чего скорой или пожарным попросту не добраться к домам. На вопрос «Ъ-СПб» про доступ к гражданам экстренных служб и предприниматель, и руководство соседнего коттеджного поселка «Александрийский парк» одинаково ответили: «Конечно, пропустим, мы же не звери».

При этом сложно понять, кто именно проводит работы: обе стороны показывают пальцем друг на друга. Предприниматель свою причастность отрицает. «Что значит “перекопали”? Они завозили туда мусор. Привозят материалы, технику на частную собственность и хотят создать вид, что у них какая-то там дорога, а на деле просто создают ощущение конфликта»,— говорит он.

В ТСН, в свою очередь, заявили, что господин Грибков «лично руководил трактором» и это даже снято на видео, а также утверждают, что при проведении работ были повреждены трубы и теперь некоторые дома остались без воды. На вопрос «Ъ-СПб» о мотивах такого поступка в товариществе ответили: «Грибков хочет сделать платную дорогу и чтобы ему лично платили». Иные собеседники и вовсе считают, что «ипешник» устраивает поселковым «геройскую жизнь» без воды и других коммуникаций, чтобы вынудить продать ему свои наделы сильно ниже рынка.

Однако каких-то компромиссов гражданам все же удалось достигнуть — это подтвердили и в самом товариществе. Тем не менее, там считают, что даже эти договоренности — весьма шаткие. «Так как оказалось, что эти участки арестованы, он подписал с собственниками, которые занимаются там строительством домов на продажу, временный (частный) сервитут до июня о праве прохода по другой траектории, где он быстренько накидал дорогу. Этот сервитут не подлежит регистрации»,— пояснила Таисия Сахарова и добавила, что каких-то твердых гарантий данное соглашение не дает, так как господин Грибков, по ее мнению, всегда может его оспорить. «Это вариант для предпринимателей, которые могут продать дом, получить свои инвестиции, затем оттуда уехать, а люди, которые его приобретут, будут потом сами разбираться»,— резюмировала член правления ТСН.

Как ни странно, на последнем тезисе оппоненты сходятся, но, разумеется, каждый по-своему. Так, Дмитрий Грибков в разговоре с «Ъ-СПб» согласился, что некоторые жители действительно стали заложниками ситуации. «Да, есть те, кто не при делах. И мы дали им дорогу (речь про упомянутый частный сервитут.— «Ъ-СПб»). Понимаете, если они продают участки, причем по сильно заниженной стоимости, то они должны обеспечить их коммуникациями. А если их нет и они там не предусмотрены, что делает порядочный человек? Возвращает деньги! А они этого не сделали. Можно обмануть репортеров, потому что вы не понимаете в земле, но нельзя обмануть суд»,— заключил он.

Андрей Кучеров