Пиву предлагают регулирование

Министерство финансов изучит вопрос о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре. Правительство направило в Минфин соответствующее обращение комитета Госдумы по экономической политике, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Депутаты объяснили необходимость этой меры тем, что сейчас государство управляет ценами на водку, бренди, коньяк и другой алкоголь крепостью выше 28-ми градусов. Госрегулирование цен на слабоалкогольные напитки позволит снизить их нелегальный оборот, защитить здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию, а также дополнительные доходы в бюджет, подчеркнули в нижней палате парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впрочем, подобная мера негативно скажется как на производителях, так и на потребителях, считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов:

«Исходя из того, что мы видим сейчас, речь идет о введении, прежде всего, минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию. Если это так, мы выступаем против, так как эта мера повышает маржинальность, нелегальный производственный оборот.

В структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы. В борьбе с нелегальным рынком инструмент МРЦ неэффективен и приведет скорее к росту потребительских цен, что критично в условиях сокращающейся покупательной способности. Это не будет стимулировать покупателей к приобретению безопасной и качественной продукции и не сможет отгородить потребителя от возможной покупки суррогата.

Государственное регулирование цен в целом, особенно в текущей экономической ситуации, может негативно отразиться прежде всего на добросовестных представителях индустрии, а также создать риск для устойчивости отрасли».

С начала 2023 года в России действует и минимальная розничная цена на игристые вина — 239 руб. за 750 миллилитров. Минфин при этом еще в июне сообщал, что поддерживает идею распространить подобные ограничения на пиво и сидр. Правда, инициативу надо проработать, заключили тогда в министерстве.

Госрегулирование цен вряд ли негативно скажется на всем рынке, однако может поставить в неравное положение крупных и небольших производителей, считает соучредитель пивоварни Brewlok Станислав Белов:

«Мы работаем в основном с ресторанами, барами, то есть в сегменте, в котором у нас в принципе ценник не низкий. Поэтому для нас я не вижу больших рисков от фиксирования цен. При оптимизации производства можно предлагать продукт по более низкой цене и с хорошим качеством, а здесь тебя будут уравнивать абсолютно со всеми. Кажется, это не очень здоровая вещь».

Из всех депутатских предложений позитивно на рынке пива, сидра, медовухи и пуаре скажется только минимальная розничная цена. В остальном госрегулирование рискует попросту остановить многие производства, считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин:

«Если государство решит вводить регулирование цен на пиво, сидр, медовуху, оно обязано будет и регулировать цены на входящее сырье — хмель, солод, яблоко, мед. Но такого быть не может. У нас не социализм, а рыночная цена на все. Можно согласиться только с одним: введение минимальной розничной цены, борьба с контрафактом — это эффективный шаг, который можно принять. Все остальное — просто популизм.

Встанет производство сидра, сельхозпроизводители скажут, что в этом году себестоимость яблока оказалась больше, плохой урожай, плохая погода и тому подобное. И с ними не поспоришь. Тем более у сельхозпроизводителей есть господдержка. А у производителя подакцизного товара ее нет. Поэтому здесь регулировать цены на напиток и не регулировать цены на сырье, из которого он производится, нереально».

Минфин летом выступил за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Тогда же ведомство предложило отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Заявления прозвучали после того, как в июне жители разных регионов России массово отравились суррогатным напитком под названием «Мистер Сидр». Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. 46 человек в итоге скончались.

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Владимир Расулов