Под Краснодаром из загоревшегося дома эвакуировали 20 человек
В частном доме, расположенном в хуторе Ленина, в одной из квартир произошел пожар. В связи с этим из здания эвакуировали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба мэрии Краснодара
Сообщение о пожаре в доме на улице Приморской поступило спасателям в 18:38. Через 10 минут на место прибыло первое подразделение Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Специалисты эвакуировали людей и подали стволы на тушение и защиту дома. По предварительной информации, площадь пожара составила 400 кв. м. К ликвидации пожара привлечено 48 человек и 17 единиц техники.
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