Под Краснодаром из загоревшегося дома эвакуировали 20 человек

В частном доме, расположенном в хуторе Ленина, в одной из квартир произошел пожар. В связи с этим из здания эвакуировали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сообщение о пожаре в доме на улице Приморской поступило спасателям в 18:38. Через 10 минут на место прибыло первое подразделение Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Специалисты эвакуировали людей и подали стволы на тушение и защиту дома. По предварительной информации, площадь пожара составила 400 кв. м. К ликвидации пожара привлечено 48 человек и 17 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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