В Казанский собор привезут мощи Георгия Победоносца

В Казанский кафедральный собор привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Мощи Георгия Победоносца, которого русская православная церковь чтит как покровителя русского воинства, будут находиться в соборе с 27 октября по 1 ноября. После этого ковчег отправится в Великий Новгород.

Реликвия будет доставлена в Петербург по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве.

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