Новой вехой сотрудничества России и Китая могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. По словам Сечина, для китайских партнеров в текущих условиях открываются новые возможности. Он также отметил важность безопасности поставок российской нефти в КНР на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке. В этой связи, по мнению Сечина, Россия является одной из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. В этом контексте он отметил проект «Восток Ойл».

Миллиардер Алексей Репик стал единственным владельцем медцентра Research Lab в Москве. Он станет площадкой для испытаний дженериков, которые выпускает основанная бизнесменом компания «Р-Фарм», выяснил “Ъ”. Опыт других фармкомпаний по созданию подобных центров пока не очень удачный: в 2020 году бывший гендиректор фармкомпании «Биокад» Дмитрий Морозов запустил центр Uninova стоимостью 285 млн рублей, но сейчас клиника закрыта.

Финский телекоммуникационный гигант Nokia намерен сократить 14 тыс. работников. Компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 69% — до €133 млн. После публикации заявления акции Nokia упали на 2%. В компании подчеркивают, что программа сокращений будет реализована в короткие сроки, что позволит сэкономить не менее €400 млн уже в 2024 году и еще €300 млн в 2025. Конечный масштаб сокращений будет зависеть от динамики спроса рынка и показателей инфляции.