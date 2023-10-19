В Калининском районе два здания включили в реестр объектов культурного наследия

В Калининском районе «Правление атамана» и «Школа» стали памятниками архитектуры регионального значения. Их включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Эксперты пришли к выводу, что здания обладают высокой историко-градостроительной, архитектурно-художественной и мемориальной значимостью. Включение в реестр объектов культурного наследия обеспечит неизменность их исторического облика и дальнейшую сохранность»,— отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

«Правление атамана» находится в станице Калининской по улице Ленина, 146. Оно является характерным для эклектики образцом кирпичного здания с выраженными элементами позднего классицизма. Его построили для атаманского правления станицы Поповичевской (прежнее название Калининской). В разные годы в здании располагались штаб особой кавалерийской бригады, колхозное правление и райком партии. В период оккупации станицы немцами войска использовали здание под комендатуру. При отступлении из населенного пункта немцы подожгли «правление». Объект восстановили в 1950 году. Сейчас в нем расположена коррекционная школа.

Здание «Школы» в хуторе Лебеди по улице Красноармейской, 1/1 построили в 1912 году. Провинциальное учебное здание построено в формах архитектурной эклектики со стилистическими приемами русского классицизма. В дореволюционный период в школе располагалось хуторское учебное заведение. Сейчас здесь размещается библиотека.

Работу по сохранению исторического облика городов и станиц края ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. В 2023 году ведомство заказало государственные историко-культурные экспертизы, обосновывающие включение в реестр 184 объектов культурного наследия.

Татьяна Ручкина

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