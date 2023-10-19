В Петербурге с 29 октября изменится расписание электричек

В Санкт-Петербурге с 29 октября изменится график движения пригородных поездов, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Там объяснили, что изменения вызваны сезонным снижением пассажиропотока. Частично изменится расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Подробно с изменениями в расписании пассажирам предлагают ознакомиться на сайте www.ppk-piter.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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