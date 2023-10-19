Зыбкая красная линия

Как стало известно «Ъ-Юг», владельцы автосалона «Авто-ревю» на ул Таганрогской в Ростове предприняли очередную попытку отменить судебное решение о сносе объекта, который был признан самовольной постройкой. Предприниматели обратились в суд, указав на изменения в регламенте застройке территории, которые, по их мнению, позволяют сохранить автосалон. Юристы сомневаются, что таким образом получится «обнулить» решение о ликвидации самовольно возведенного объекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По утверждению собственников, автосалон больше не несет угрозу жизненному укладу территории

Фото: «Ъ-Юг» По утверждению собственников, автосалон больше не несет угрозу жизненному укладу территории

Фото: «Ъ-Юг»

Ростовский арбитражный суд принял к производству заявление владельца расположенного на ул. Таганрогской автосалона Lada Маркара Хаймахяна с требованием о пересмотре судебного решения о сносе объекта. По мнению господина Хаймахяна, решение нужно отменить в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, предприниматель указал, что в мае 2023 года Ростовский областной суд признал частично недействующим постановление мэра Ростова-на-Дону от 6 июня 2002 года об утверждении регламента застройки территории, на которой расположен земельный участок под автосалоном. По сути, облсуд отменил границы красной линии, проходившей через участок. В результате изменилась специфика размещения спорного объекта, что исключило угрозу окружающей среде и жизненному укладу территории с его стороны. Таким образом, аргументы в пользу сноса автосалона могут считаться несостоятельными, считает Маркар Хаймахян.

Снести автосалон требуют власти Ростова. Еще в 2018 году департамент архитектуры и градостроительства Ростова заявил, что автосалон возведен без соответствующего разрешения, предприниматели даже не пытались его получить.

Ведомство обратилось в арбитражный суд с требованием обязать Маркара Хаймахяна и его партнера по бизнесу Александра Пяткова снести принадлежащий им автосалон как самовольную постройку. Суд удовлетворил требование властей, потом решение о сносе было поддержано вышестоящими инстанциями, включая Верховный суд РФ.

Сергей Радченко из адвокатского бюро «Юг» считает, что указанные Маркаром Хаймахяном «новые обстоятельства» не могут служить основанием для отмены судебного решения о ликвидации объекта, построенного без разрешения.

«Наличие или отсутствие красных линий на земельном участке в данном случае не является значимым»,— говорит юрист.

Как писал «Ъ-Юг», в 2007 году владельцы фирмы «Авто-ревю» Александр Пятков и Маркар Хаймахян построили на принадлежащем им земельном участке на улице Таганрогской здание площадью 747 кв. м. Целевым назначением участка являлось ведение садоводства, а объект изначально был зарегистрирован как жилая недвижимость. Потом предприниматели добились изменения вида разрешенного использования земли на размещение мебельных и автомобильных салонов, а строение перевели в категорию нежилых зданий и перерегистрировали как автосалон. Впоследствии он дважды достраивался с увеличением площади, которая к 2016 году была доведена почти до 1,8 тыс. кв. м. Спустя десять лет после возведения первой постройки автосалон «Авто-ревю» привлек внимание властей Ростова, которые потребовали снести самовольно построенный объект.

В 2021 году Александр Пятков и Маркар Хаймахян попросили суд изменить порядок исполнения судебного решения о сносе здания автосалона.

Вместо ликвидации объекта предприниматели предлагали провести его реконструкцию. В качестве основания они указали, что демонтировать здание автосалона невозможно без нанесения ущерба соседним строениям. Однако суды отказали в сохранении самовольно возведенного здания.

Ростовская фирма «Авто-Ревю» работает с 2003 года, является официальным дилером Lada. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Маркар Хаймахян и Александр Пятков владеют фирмой в равных долях. В 2022 году ООО «Авто-Ревю» получило 684,5 млн руб. выручки с чистой прибылью 8,1 млн руб.

Вадим Водолазов