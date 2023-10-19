Число заявок на получение пособий по безработице в США упало до 9-месячного минимума

Количество заявок на получение пособия по безработице, поданных гражданами США за последнюю отчетную неделю (8−14 октября), составило 198 тыс., следует из отчета Министерства труда страны. Это не только на 13 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю, но и самый низкий показатель с января текущего года. При этом медианный прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, составлял 212 тыс. заявок.

Уровень застрахованной безработицы в стране по состоянию на 7 октября составил 1,2%. Этот показатель не изменился по сравнению с предыдущей неделей.

Несмотря на снижение количества подаваемых заявок на получение пособий, сам уровень безработицы не снижается. Более того, количество американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло на нынешней неделе трехмесячного максимума — 1,73 млн. По сравнению с предыдущей неделей их число выросло на 29 тыс.

Такая разница в динамике двух показателей означает, что, несмотря на падение числа сокращений рабочих мест, те, кто уже был уволен, найти новую работу зачастую не могут. Это подтверждала и статистика августа, когда уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,8%.

Кирилл Сарханянц