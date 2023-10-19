Пермская команда «Бионорд» заняла третье место в Суперкубке ЕКЛ по баскетболу в формате 3х3

Сегодня в Перми состоялся второй в истории Суперкубок Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу в формате 3х3. Он проходил в нетрадиционном для спортивных состязаний месте- на сцене Театра-Театра. За почетный приз боролись команды из России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана.

Пермская команда «Бионорд» дошла до полфинала, где в упорном сражении уступила соперникам из Сербии 16:18 и заняла третье место. Победу одержала команда из Москвы «Inanomo».

Суперкубок в Перми был включен в программу XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и приурочен к празднованию 300-летия столицы Пермского края.

Помимо чемпионского титула, победитель получил беспрецедентный для российского баскетбола 3х3 призовой фонд – 3 млн руб., а также путевки в основной сезон ЕКЛ.