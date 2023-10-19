В Энгельсе адвоката задержали по подозрению в покушении на мошенничество

Следователи по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области завели на местного адвоката дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, фигурант сообщил подзащитному о возможности за 1,5 млн руб. повлиять на решение должностных лиц о смягчении наказания. «В действительности мужчина желал присвоить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению», — говорится в релизе.

19 сентября в Энгельсе сотрудники регионального УФСБ задержали адвоката при передаче ему 1,225 млн руб.

Дарья Васенина

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