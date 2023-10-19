Футболисты «Акрона» крупно победили «Шинник» в Кубке России

В четверг, 19 октября, состоялся матч 1/16 финала FONBET Кубка России по футболу между тольяттинским «Акроном» и ярославским «Шинником», Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Артем Погосов, Абу-Саид Эльдарушев и Андрес Понсе.

«Акрон» вышел в следующий раунд Кубка России. Жеребьевка 6-го раунда Пути регионов турнира состоится 20 октября. В ней примут участие все победители предыдущей стадии.

Ранее сообщалось, что после поражения в матче с грозненским «Ахматом» самарские «Крылья Советов лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России.

Андрей Сазонов