Некрасовский краеведческий музей откроет экспозицию в подвале

Некрасовский краеведческий музей 10 ноября откроет новую экспозицию «Подвальные истории». В музее отремонтировали подвальные помещения, что позволило увеличить площадь на 80 кв.м. и открыть экспозицию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В этом году на капитальный ремонт подвального помещения музея по нацпроекту «Культура», которые реализует областное правительство, выделили 5,5 млн руб. Ремонт позволил музею открыть новые площади для экспозиций. В следующем году для музея по нацпроекту «Культура» закупят мультимедийное оборудование. Сегодня губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил музей.

«Некрасовский музей стал настоящей визитной карточкой не только поселка, но и всего района. Ежегодно он принимает около 5 тыс. человек, и в этом году это число значительно увеличится. Уверен, что такая динамика сохранится»,— сказал Михаил Евраев.

Глава региона посетил и центр медицинской реабилитации «Большие соли». Губернатору доложили, что в год в центре проходят лечение 700 юных пациентов. «Это не только первоклассное лечебное учреждение со столетней историей, это пример успешного бизнеса, реализуемого на территории региона»,— отметил Михаил Евраев в ходе визита.

А информационному центру для туристов в Некрасовском районе губернатор посоветовал изменить его время работы на более удобное для посетителей. Сейчас он работает с 8 до 17 часов, господин Евраев предложил рабочий график с 10 до 19 часов.

Алла Чижова