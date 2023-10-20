Маркетвсплеск

Параллельно с интернет-магазином Ozon открытие в Пермском крае собственного логистического центра прорабатывает его основной конкурент Wildberries. Как выяснил «Ъ-Прикамье», свой логоцентр компания также планирует разместить в Пермском районе, недалеко от завода «Инкаб». Сейчас маркетплейс ведет переговоры о покупке участка там с ГК «РИАЛ», которой принадлежит эта земля. Стороны возможную сделку не комментируют. Эксперты затрудняются оценить, сколько пермская группа компаний может заработать на продаже этого актива. Сам проект по созданию в Прикамье логоцентра Wildberries они считают актуальным, отмечая растущие темпы интернет-торговли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», интернет-магазин Wildberries ведет переговоры с пермской ГК «РИАЛ» о приобретении у группы компаний участка в Пермском районе. По данным источников на рынке недвижимости, речь идет о территории в 32 га напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом «Инкаб» и распределительным центром торговой сети «Магнит». На этом участке Wildberries собирается построить крупный логистический центр. Договор купли-продажи земли пока не подписан, ориентировочная сумма обсуждаемой сделки не называется.

Источник в правительстве Пермского края сообщил, что властям региона известно об этих переговорах.

В пресс-службе Wild­berries не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». В ГК «РИАЛ» отказались от комментариев.

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Бакальчук. Управляющее маркетплейсом ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Подольске (Московская обл.). Учредители общества — госпожа Бакальчук (99% в уставном капитале) и ее супруг Владислав Бакальчук (1%). По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам 2022 года Wildberries стал крупнейшим российским интернет-магазином: за прошлый год на площадке было оформ­лено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн руб. По информации kartoteka.ru, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2022-м составила 317,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млрд руб.

По сведениям на сайте компании, сегодня она имеет более 28 тыс. пунктов выдачи заказов и владеет около 2 млн кв. м складских площадей в разных регионах РФ и за рубежом. Сейчас Wildberries строит крупные логоцентры площадью 100–183 тыс. кв. м в Ростовской, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской и Тамбовской областях. Инвестиции в эти объекты, по данным СМИ, оцениваются в 6,8–14 млрд руб. в зависимости от размеров будущего логоцентра, его расположения и обеспеченности площадки инфраструктурой. Ожидается, что открытие одного такого комплекса позволит создать 5–7,5 тыс. новых рабочих мест.

Пермский край по итогам 2022 года занял 28-е место среди регионов РФ по объему заказов на Wildberries. Как сообщали в компании, за прошлый год жители Прикамья оформили на маркетплейсе заказов на общую сумму 7 млрд руб., что на 208% превышает показатель 2021 года. По данным сервиса 2ГИС, на данный момент в Прикамье работают более 320 пунктов выдачи заказов Wildberries. У компании также есть в регионе два небольших распределительных центра: комплекс площадью 500 кв. м в Перми и распредцентр площадью 250 кв. м в Березниках. Осенью прошлого года стало известно, что интернет-магазин собирается построить в Пермском крае еще один распредцентр.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что открыть крупный логистический комплекс в Пермском районе планирует главный конкурент Wildberries — маркетплейс Ozon, который занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших российских интернет-магазинов по итогам 2022 года. Предполагается, что Ozon займет площади в индустриальном парке «Култаево» в Пермском районе, где компания «Бауинвестгрупп» начала возводить логистический центр площадью более 117 тыс. кв. м.

Участки в Пермском районе часто вызывают интерес у инвесторов, желающих открыть в регионе логистические комплексы. Так, в 2013 году ГК «РИАЛ» продала более 17 га земли рядом с Нестюковским трактом под упомянутый распредцентр «Магнита». Тогда же екатеринбургский девелопер «Форум-групп» купил 13 га для строительства торгово-развлекательного центра, позже поменял концепцию и тоже решил строить логистический комплекс, но сейчас проект затормозился. В 2021 году площадки под складские комплексы в Пермском районе подыскивали сервис доставки «Сберлогистика» и ритейлер «Красное&белое». Сегодня у оренбургского девелопера «ПФО Групп» есть планы построить рядом с Култаево логистический центр для сетей «Пятерочка» и «Чижик» холдинга Х5, а компания «Пермь Логистика» собирается возвести у отворота на деревню Замараево крупный логистический парк «Парма».

Директор УК «Столица» Константин Копытов пояс­няет, что Пермский район удобно расположен с точки зрения накопления и последующего распределения товаров по Прикамью: отсюда удобно доставлять грузы как в Пермь, где происходит наиболее интенсивный товарооборот в регионе, так и в другие муниципалитеты. По мнению господина Копытова, в условиях набирающей темпы онлайн-торговли строительство логистических комплексов — общих или под нужды конкретных компаний, например Wildberries, — сегодня актуально. «У таких крупных сетей, как Wildberries, как правило, разработана программа масштабирования бизнеса на годы вперед. Раз возведение логистического центра в Пермском крае в нее вошло, значит, в компании просчитали будущие объемы торговли здесь, и видят перспективу реализации такого крупного инвестпроекта. Если бы у ритейлера не было уверенности в необходимости размещения такого объекта, он бы не стал заходить в строительство, тем более в текущей экономической ситуации»,— полагает господин Копытов.

Во сколько маркетплейсу обойдется участок под логоцентр, вокруг которого идут переговоры, оценить трудно, отмечает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. «Во-первых, на цену участка влияет то, к какой категории земель он относится и есть ли ограничения для его использования. В зависимости от этих факторов разбег цен на участок такой площади может варьироваться от 1 до 10 тыс. руб. за сотку. Во-вторых, такие сделки уникальны для Прикамья. В регионе очень мало продаваемых подобных земельных массивов, а если они и появляются, то покупатели, готовые купить такой участок целиком, находятся крайне редко. То есть активу практически нет аналогов, чтобы назвать его примерную рыночную стоимость. Все будет зависеть от того, о какой сумме договорятся стороны конкретно этой сделки»,— говорит господин Ананьев.

Екатерина Артемова