Один из классов в гимназии №56 им. Пильдес ушел на карантин из-за менингита

Двое учащихся средней школы в гимназии №56 им. Пильдес заболели менингитом. Класс, в котором они учатся, закрыли на карантин, сообщил телеканал «78».

Информацию телеканалу подтвердили в комитете по образования и в самом учреждении. Класс, ушедший на карантин, занимается в отдельном помещении и использует отдельный туалет. Питание приносят в кабинет. Директор гимназии Сергей Данилов сообщил, что специалисты Роспотребнадзора осмотрели всех остальных учеников из этого класса и признаков заболевания не обнаружили.

Оба заболевших школьника проходят лечение в больнице. Другие случаи заражения в школе не зафиксированы. В гимназии сообщили, что проводят комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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