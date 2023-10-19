Опрошенные ЦБ аналитики пересмотрели прогноз по ВВП, ставке и курсу рубля

В 2023 году ВВП России может увеличиться на 2,5%, считают аналитики, опрошенные Центробанком. В сентябре эксперты ожидали прироста российской экономики на 2,2%. Также повышен прогноз по инфляции: до 7% с 6,3% в прошлом месяце.

ЦБ представляет медиану прогноза 28 экономистов из различных организаций. Опрос проводился с 13 по 17 октября.

Аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2023 году на 0,5 п. п, до 9,8%. Таким образом, ожидается, что средняя ключевая ставка в октябре—декабре текущего года составит 14,2%. В 2024 году эксперты прогнозируют ключевую ставку на уровне 12,6%, в 2025-м — 8,2%.

В 2024-м и 2025-м эксперты ожидают увеличения ВВП на 1,5%. Такой же прогноз был в сентябре. С 4,5% до 5,1% вырос прогноз по инфляции на следующий год. По данным аналитиков, значения 4% инфляция достигнет в 2025 году.

Аналитики ожидают, что среднегодовой курс доллара на 2023 год составит 86 руб./$, на 2024-й — 94 руб./$, на 2025-й — 97,5 руб./$, на 2026-й — 98,2 руб./$.

15 сентября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Регулятор ожидает в 2023 году ускорения инфляции с 5–6,5% до 6–7%. Прогноз роста ВВП в текущем году был сохранен на уровне 1,5–2,5%.

Лусине Баласян