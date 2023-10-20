В Госдуму внесли законопроект об обязанности девелоперов исполнять рекламные обещания. Предлагается заставить застройщиков реализовывать то, что написано в рекламных буклетах. Авторы инициативы заявили, что в рекламе девелоперы «обещают людям буквально рай на земле», однако мелким шрифтом пишут, что эти обещания «не являются публичной офертой» или «носят информационный характер». В случае принятия законопроекта, публичной офертой будет признаваться любая информация, которую застройщик предоставляет потенциальным покупателям в напечатанных рекламных буклетах, изображениях и видеороликах. Мнение по этому поводу высказала ведущий маркетолог СК «Гарантия» Ангелина Кудлаева.

Ангелина Кудлаева

Фото: предоставлено автором

«Думаю, данный закон не сильно отразится на подходе добросовестных застройщиков к рекламе. Он лишь замотивирует девелоперов с большей ответственностью подходить к информации, которую они предоставляют в рекламных постах, буклетах, баннерах, видеороликах.

Закон создаст для граждан дополнительные гарантии того, что рекламные обещания, которые мотивировали их приобрести квартиру у того или иного застройщика, будут на 100% исполнены. Кроме того, это будет способствовать укреплению доверия к строительной отрасли в целом.

Я не считаю, что нужно смягчать или не принимать законопроект вовсе, ведь его принятие повысит качество рекламы в строительстве, а соответственно, и спокойствие граждан, приобретающих квартиры.

Принятие данного законопроекта никак не скажется на спросе и предложении в отрасли. Он лишь обязует недобросовестных застройщиков более ответственно подходить к рекламе и предоставлять только достоверную информацию».

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