Главу округа Кузбасса поместили под стражу за превышение полномочий при строительстве жилья

Главу Яйского муниципального округа Кузбасса поместили под стражу. Его обвиняют в превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при заключение муниципальных контрактов на строительство жилья, сообщает СК Кемеровской области. По этой статье ему грозит лишение свободы до 10 лет.

С ноября 2021 по август 2022 года обвиняемый, считает следствие, заключил с директором строительной фирмы 17 контрактов на 144 млн руб. По договору компания должна была возвести несколько многоквартирных жилых домов.

При этом глава района знал, что ранее фирма уже не выполняла обязательства по муниципальным контрактам и не имела опыта в строительстве подобных зданий. Также фигурант подписал распоряжение об авансировании 90% суммы договора и установил процент обеспечения контракта не в размере аванса. В итоге застройщик получил 115 млн руб., однако дома до сих пор не сданы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Александр Киселев