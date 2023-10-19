Депутаты песчаных карьеров

Депутаты заксобрания Нижегородской области готовят обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ограничить условия выдачи лицензий недропользования. Поводом послужила массовая разработка песчаных карьеров вокруг второго по величине нижегородского города Дзержинска с развитой логистикой. Инвесторы добывают песок и бросают участки, на которых можно развивать промпроизводство, а это тормозит инвестиционный потенциал и снижает перспективные налоговые отчисления в бюджет, отмечают в мэрии. При этом действующее законодательство отдает преимущество добыче полезных ископаемых, поэтому поводов для отказа в предоставлении земли под карьеры нет, подчеркнули в правительстве. Обращение депутатов с просьбой о помощи в разрешении проблемы пока направлено в Совет Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песчанные карьеры вокруг Дзержинска мешают развитию города

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Песчанные карьеры вокруг Дзержинска мешают развитию города

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области, думы Дзержинска и мэрии второго по величине города региона провели совещание с участием правительства о ситуации с разработкой песчаных карьеров. Власти обеспокоены перспективами дальнейшего развития Дзержинска с его развитой логистикой и специализации на промышленных и нефтехимических производствах.

Сегодня песок добывают на наиболее привлекательных для крупных инвестиционных проектов участках вокруг города, обеспеченных железными и автомобильными дорогами и инженерной инфраструктурой, рассказал «Ъ-Приволжье» мэр Дзержинска Иван Носков.

«У нас есть заявки от перспективных инвесторов и понимание, как развивать будущие проекты. Тем не менее участки отдают под развитие песчаных карьеров. При этом лицензии на добычу песка действуют десять лет, а предприниматели полностью вырабатывают карьер за три-четыре года и уходят с участка. Разработанные карьеры оказываются брошенными, там образуются нелегальные свалки, которые окружают город», — подчеркнул господин Носков.

Он подсчитал, что плата за лицензии на добычу песка и налоговые отчисления несоизмеримы с выплатами, которые могли бы приносить бюджету крупные промышленные проекты.

После разработки карьеров вокруг Дзержинска в заброшенном состоянии находятся около десяти крупных территорий, подсчитал один из участников совещания. «Никто за ними не следит, никто не занимается. Одно из возможных решений — найти компании, которые разрабатывали карьеры, актуализировать списки и заставить привести территорию в порядок. Но все понимают, как оформляются подобные условные ООО “Рога и Копыта” с уставным капиталом 10 тыс. руб. Поэтому можем ничего не найти», — поделился собеседник «Ъ-Приволжье».

Он подтвердил, что недропользователей привлекает именно «классная логистика»: «Если хороший карьер находится черт знает где и одна дорога может стоить половину выручки с продажи песка, то порой нет смысла заниматься разработкой. А здесь идет объездная дорога, и вокруг нее все раскопано».

По составу почв весь Дзержинск — «сплошная песочница», добавил председатель комитета заксобрания по экологии Владислав Атмахов. «Вся территория размежевана, и ситуация такова, что перспективные для развития города участки все равно выставляют на торги, и земля уходит из-под контроля администрации», — отметил депутат.

По его словам, ситуация дошла до того, что один из участков под карьер оказался в зоне проектирования будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань.

Теперь властям придется судиться с недропользователем, чтобы вернуть эту землю.

По действующему законодательству о недрах преимущество в получении земли имеют инвесторы, занятые добычей полезных ископаемых, поэтому поводов для отказа им нет, подчеркнул министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

«Мы строго руководствуемся законом о недрах и федеральным регламентом о включении участков в перечень недр местного значения. Есть закрытый перечень оснований для отказа: если недра находятся на землях Минобороны, ФСБ, в особо охраняемых природных территориях, а также если разработка грозит здоровью и жизни людей и окружающей среде», — напомнил чиновник.

Он уточнил, что пока участок недр не будет предоставлен в пользование, оснований для включения его в генплан города нет. Судебные споры из-за отказов в предоставлении участков под карьеры власти проигрывают.

Одним из вариантов решения проблемы могла бы стать «маркировка» подобных участков под будущие инвестиционные проекты. Для этого необходимо разработать систему, которая позволила бы резервировать землю для развития города и реализации федеральных проектов. Владислав Атмахов полагает, что понадобятся соответствующие поправки к федеральному закону о недрах, однако конкретные предложения не сформированы.

Пока депутаты и чиновники решили обратиться за помощью к коллегам из Совета Федерации, чтобы сформулировать новые ограничения закона, а затем направить предложение с изменениями нормативного акта спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Роман Рыскаль