Депутат Татарстана отреагировал на слова об отсутствии государственности у татар

Депутат «Единой России» в Госсовете Татарстана и глава телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов возмутился заявлениями о том, что татарской государственности не существует, которые прозвучали на фоне скандала с объектами Казанского кремля на новой тысячной банкноте.

«Нас против нашей воли включили в процесс обсуждения тысячерублевой купюры. Тему продолжают раздувать в эфире федерального канала»,— сказал он на заседании Госсовета.

Господин Аминов процитировал журналиста Сергея Мардана, который в эфире, комментируя отсутствие креста на здании бывшей Дворцовой церкви, где сейчас располагается Музей государственности Татарстана, сказал, что ничего не знает про государственность татарского народа. «По моим данным, вопрос татарской государственности решил еще в XVI веке русский царь Иван Грозный, когда взял Казанское ханство и присоединил к русской державе. Вот с этого момента татарская государственность исчезла»,— привел слова журналиста единоросс.

«Я бы хотел выступить, как-то отреагировать»,— добавил Ильшат Аминов. Однако спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил его «не политизировать этот вопрос» и «не раздувать», отметив, что республика не принимала участия в выборе объектов для новой купюры.

Но спикер обещал, что даст господину Аминову слово в «разном». Однако депутат так и не смог выступить по этому вопросу, поскольку в заседании был объявлен перерыв до 2 ноября.

Напомним, новую банкноту номиналом 1 тыс. руб. ЦБ представил в понедельник. Размещение на ней бывшей церкви без православного креста вызвало недовольство представителей РПЦ. В итоге в среду Центробанк сообщил, что приостановил выпуск этой купюры, пообещав изменить ее дизайн.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"