Над Черным морем подняли Су-27 из-за приближающихся истребителей Великобритании

Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели. Как сообщили в Минобороны РФ, в связи с этим в воздух были подняты два истребителя Су-27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

При приближении экипажи российских истребителей выяснили, что самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» принадлежат ВВС Великобритании. При приближении российских военных иностранные самолеты развернулись от госграницы РФ.

«Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено»,— отметили в Минобороны.

Татьяна Ручкина

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