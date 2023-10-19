Пятеро студентов ЮФУ победили в региональном этапе премии «Студент года — 2023»

Студенты Южного федерального университета одержали победы в пяти номинациях регионального этапа национальной премии «Студент года — 2023». Церемония награждения прошла 17 октября на базе Ростовского государственного экономического университета, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Гран-при среди коллективных номинаций и первое место в номинации «Добровольческое объединение года» получила Дарья Ряснянская. Елизавета Шкурат стала победителем в номинации «Председатель совета обучающихся года». Артем Аствацатуров взял первое место в номинации «Патриотическое объединение года». Победителем в категории «Киберспортиный клуб года» стал Александр Петров, а лучшим иностранным студентом года региона признан Дубан Андрес.

Российская национальная премия «Студент года» — это конкурс среди обучающихся образовательных организаций России, имеющих выдающиеся достижения в учебной, творческой, спортивной и общественной жизни. Организаторами премии выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи и другие ведомства.

Анастасия Назарова