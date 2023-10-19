В морпорту Туапсе 21 октября проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Туапсе 21 октября проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Мероприятие проведут силами Новороссийской военно-морской базы с 11:00 до 13:00. В связи с этим в акватории морского порта Туапсе будет закрыто движение судов, в том числе маломерных.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram