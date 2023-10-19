С 23 октября изменится график движения пригородных поездов Ростов — Лихая

Из-за ремонта путей на перегоне Локомотивстрой-Персиановка в Ростовской области изменится график движения пригородных поездов между Ростовом-на-Дону и станицей Лихой, предупреждает пресс-служба СКЖД.

С 23 по 25 октября поезда №6164 Лихая – Ростов (отправление в 04:40, прибытие в 08:46), №6155 Ростов – Лихая (отправление в 06:09, прибытие в 10:01), №6156 Лихая – Ростов (отправление в 15:25, прибытие в 19:14) не будут курсировать по маршруту.

Также с 22 по 24 октября отменяются поезд №6667 Ростов – Лихая (отправление в 18:34, прибытие в 22:02).

«Кроме того, незначительно будет изменен график движения других поездов, курсирующих на данном направлении»,— отмечает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова