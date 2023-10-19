Капремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре планируют завершить летом 2024 года

Капитальный ремонт кинотеатра «Болгария» планируют завершить летом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии Краснодара. На работы направили более 92 млн руб. из местного и краевого бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На сегодняшний день специалисты приступили к первому этапу работ, в ходе которого отремонтируют кровлю, заменят сети освещения, отопления и водоснабжения. Все работы выполняются в соответствии с графиком»,— отметили в мэрии.

Здание кинотеатра расположено по ул. Ставропольской, 236. Его общая площадь составляет 1350,5 кв. м. Ранее оно находилось в аренде у компании «Монитор». В конце 2020 года срок аренды закончился.

Татьяна Ручкина

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