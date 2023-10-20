ЗиД подал в суд заявления о банкротстве пермских предпринимателей

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлениями о признании несостоятельными предпринимателей Владислава Шинкевича и Дмитрия Пудкова. По информации в картотеке суда, заявления о признании их банкротами поступили 18 и 19 октября соответственно, к производству пока не приняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, решение добиваться банкротства предпринимателей было принято на собрании кредиторов ФГУП 28 июля этого года. Конкурсному управляющему завода Льву Шляпину было поручено обратиться в суд с соответствующими заявлениями.

Владислав Шинкевич несколько лет был фигурантом уголовного дела, в рамках которого ЗиД был признан потерпевшим. Сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Дзержинский райсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Однако на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса. По информации в базе данных исполнительных производств, у господина Шинкевича в настоящий момент имеется шесть судебных задолженностей на общую сумму 462,1 млн руб. Самая крупная из них — 357,1 млн руб., взысканная в пользу ЗиД.

Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми. Для ее покупки в 2014 году бывшие топ-менеджеры ЗиД использовали средства предприятия.