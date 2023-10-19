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Коммерсантъ FM
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VK через дочернюю структуру разместила облигации на $29,2 млн

Дочерняя структура компании VK (MOEX: VKCO) «Мэйл.Ру Финанс» разместила локальные облигации для замещения конвертируемых евробондов материнской компании на сумму $29,2 млн. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего компания разместила 146 облигаций по цене $200 тыс. Это составляет 7,3% номинального максимального объема выпуска — 2 тыс. облигаций на $400 млн.

Начало фактического размещения ценных бумаг было назначено на 2 октября, дата завершения — 19 октября. Cбор заявок на замещающие облигации проходил со 2 по 13 октября. Организатором размещения выступил Газпромбанк.

В 2020 году структура компании VK Company Limited выпустила конвертируемые еврооблигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025-м. В марте 2022 года торги расписками на Лондонской бирже прекратились и восстановлены не были.

Петр Бузлаев

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