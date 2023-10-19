Куда сходить в выходные 21 и 22 октября в Ижевске

В предстоящие выходные в Ижевске можно посетить выставку графических работ Пабло Пикассо, экспозицию работ женщин-художников в красном цвете. В театрах покажут «Робин Гуда», историю Мултанского дела, классику по Островскому и Достоевскому, а также фантастику по освоение Марса. В подборке кино — три премьеры российских фильмов, в том числе в антураже озера Байкал. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Какие пройдут концерты

В клубе BARROCK в пятницу, 20 октября, выступит группа RAUS из Екатеринбурга при поддержке трех музыкальных команд: Дави Леопольда!!!, NSK! и F20 (16+). 21 октября здесь пройдет вечер черного металла (16+), а 22 октября новый альбом представит группа Tardigrade Inferno (16+).

20 октября в 19:00 в ДК «Металлург» выступит популярный стендап-комик, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова (18+). Она представит только свежие материалы, актуальные, злободневные шутки и 100% качественный юмор. Билеты — от 1 300 руб.

20 октября в филармонии концертный сезон открывает Академическая хоровая капелла. В программе «Октябрь уж наступил. Хоровые пейзажи» (6+) прозвучат произведения, ставшие настоящей классикой хорового искусства: музыка С.В. Рахманинова, В.С. Калинникова, С.И. Танеева. Впервые капелла представит хоровой цикл Юрия Толкача «12 хоров на стихи удмуртских поэтов». Начало концерта в 19:00, билеты от 200 руб.

Здесь же 21 октября в 14:00 состоится концерт Государственного симфонического оркестра Удмуртии из цикла «Страницы музыкальной истории» (0+). В программе переплетаются музыка русских композиторов-классиков П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова и поэзия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других. Стоимость билета — 300 руб.

22 октября в филармонии выступит «Rusquartet» (Квартет имени М. Вайнберга) — один из лучших камерных ансамблей России. Начало в 18:00, билеты от 400 руб.

Какие пройдут спектакли

В пятницу, 20 октября, в Национальном театре Удмуртии можно будет посмотреть драму «Гроза» (12+) по классическому произведению Островского. Начало в 16:00, билеты от 450 руб.

В театре «Молодой человек» тоже представят классику — спектакль «Театр смешного человека» (12+) по произведениям Ф. М. Достоевского «Записки из подполья», «Идиот», «Преступление и наказание», «Сон смешного человека». Начало в 18:30, билеты — 500 руб.

В Русском драмтеатре в 18:30 покажут премьерный спектакль «Робин Гуд» (18+). Это эпическая баллада в стиле rock&roll о благородном разбойнике, который приходит на помощь угнетенным и обиженным. Билеты — от 770 руб.

В Театре юного зрителя 20, 21, 22 октября в 19:00 покажут литературную композиция по роману Александра Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении молодых актеров Театра кукол Удмуртии. Билеты на постановку «Евгений Онегин. История Татьяны» (12+) стоят 500 руб.

В ЦСДР 21 октября театр Les Partisans представит спектакль по пьесе Данилы Чекрыгина «Заходит андроид в бар» (16+). Это смешная, изобретательная и философская пьеса, написанная в жанре научной фантастики с андроидами, колонизацией Марса и вечными проблемами человечества. Начало в 19:00, билет для взрослых от 650 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный театр Удмуртии Фото: Национальный театр Удмуртии

В Национальном театре в субботу в 16:00 покажут народную драму «Мултан уж (Мултанское дело)» (12+) по роману М.Петрова о трагическом периоде жизни удмуртов в конце XIX века. Цена билета — 450 руб.

В Русском драмтеатре в 18:30 можно посмотреть спектакль «Алексей Каренин» (16+). Драматург Василий Сигарев и режиссер Константин Солдатов предлагают взглянуть на роман Льва Толстого «Анна Каренина» с другой стороны и раскрыть еще одну драму в этой истории. Билеты от 500 руб.

22 октября в 19:00 в ЦСДР пройдет спектакль «Деликатес» (16+). Это удмуртская история преступлений на основе документальной пьесы Михаила Соловьева о криминальной обстановке в Завьяловском районе, где автор работает следователем-криминалистом.

Какие выставки открываются

В Музее искусств 20 октября начинает работа выставка «Пабло Пикассо: Художник среди поэтов» (12+). В экспозицию вошли более ста оригиналов графики художника, повлиявшего на развитие всего мирового искусства ХХ века. Выставка рассказывает историю дружбы и сотрудничества великого художника с известными писателями и поэтами ХХ века. Выставка работает до 25 февраля 2024 года. Стоимость билетов: 300-450 рублей.

В зале «Пушкинский» 20 октября откроется коллективная выставка «Сегодня в красном» (0+), в которой участвуют только художники-женщины. Здесь представлены работы разных видов искусства: живопись, графика, керамика, арт-объекты. Объединяет их красный цвет, который непременно присутствует в жизни каждой женщины. Экспозиция открыта до 26 ноября. Стоимость билетов: 200 руб. — взрослый, 150 руб. — льготный

В «Арт-резиденции» в эту пятницу начинает работу выставка творческого объединения «Чёрткем» (16+), которое было создано художниками Екатериной Кардаполовой и Тимуром Зариповым в 2021 году. Выставка тематически отражает историю про то, как в каждом из нас живет техно-удмурт и отчаянно рвется в лес. Здесь представлено 12 работ на холстах крупного формата, а также небольшой сюрприз от художников. Открытие состоится 20 октября в 19:00, выставка продлится до 3 ноября. Вход свободный.

На другие постановки в театрах Ижевска билеты либо закончились, либо на исходе.

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Ижевска в эти выходные можно посмотреть российскую драму «Дух Байкала» (12+). В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку, но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира.

В отечественной комедии «На Рубле без рубля» (12+) рассказывается о богатой красавице Анне, которая пытается найти деньги для своего благотворительного проекта после того, как муж-бизнесмен бросает ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В прокат выходит киноверсия драматического шоу Александра Петрова, вдохновленного трагической судьбой его друга, «Планета Максимус» (18+). Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают мечты.

Любители остросюжетного кино могут сходить на таиландский фильм «Мегазавр» (18+) о группе студентов, которые сталкиваются с огромным крокодилом. Джон Сина в комедийном боевике «Телохранитель на фрилансе» (18+) играет бывшего оперативника спецназа, который взялся сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Также в кино — триллер «Дорога отчаяния» (18+) с Мэлом Гибсоном и китайский анимационный фильм «Форсажики» (6+).