Мэру Кумертау не удалось отменить штраф на нарушение ФЗ «О защите конкуренции»
Судья Кировского райсуда Уфы Эльвира Вахитова оставила без удовлетворения жалобу главы администрации Кумертау Олега Фролова на постановление УФАС по Башкирии о привлечении его штрафу на 15 тыс. руб. за ограничение конкуренции в сфере ритуальных услуг (ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда решении.
Спорное постановление было издано после предупреждения в адрес господина Фролова. Согласно документу, мэрия должна была в течение месяца исключить из устава местного МБУ «Дорожно-озеленительных работ» пункты, касающиеся организации похорон, ухаживания за могилами и местами захоронений, а из раздела муниципального задания – работы по транспортировке тел, поскольку они ограничивали конкуренцию. Мэрия Кумертау пыталась оспорить предупреждение, но две судебные инстанции сочли его действительным. Олег Фролов безуспешно направлял в УФАС по Башкирии Начальник юридического отдела администрации Кумертау Эльвира Валеева, предсавлявшая интересы Олега Фролова в суде, в частности, заявляла об истечении срока привлечения к административной ответственности. Тем не менее, судом было установлено обратное.