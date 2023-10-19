В Перми почти не осталось боулинг-клубов

В Перми закрылись почти все боулинг-клубы. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на данный интернет-сервисов, сегодня в городе поиграть в боулинг можно только в одном клубе, который находится в Закамске. По информации 2ГИС, речь идет о центре боулинга «Магистрайк» на ул. Магистральной, 89. Несколько боулинг-центров сохранилось также в других муниципалитетах региона. Например, в Демидково, Соликамске, Чайковском, Березниках и Усть-Качке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Активное развитие боулинга в России началось в 1990-е годы, в Перми он начал набирать популярность в 2000-е. Однако в 2018-2020 годах большинство боулинг-клубов в краевой столице было закрыто. Последний крупный центр боулинга, располагавшийся в здании кинотеатра «Кристалл», закрылся в феврале этого года вместе с размещавшимися там кинозалами «Синема Парка».