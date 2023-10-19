Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как аргентинец стал одним из руководителей Кубы, а также самым известным ее гражданином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

И еще один непременный кубинский бренд сегодня — команданте Че Гевара. Он везде — на футболках, значках, домах, в песнях и кажется в самом воздухе острова Свободы… Полное имя — Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. Его фото работы Альберта Корда и портрет ирландского художника Джима Фицпатрика, ставшие культовыми, принесли их авторам сумасшедшую популярность.

Даже у легендарного Диего Марадоны на плече красовалось тату команданте. Хотя почему «даже»? Че Гевара, как и Марадона, был аргентинцем и уже потом стал одним из руководителей молодого кубинского государства и его почетным гражданином навеки. Говорить об отношениях Фиделя Кастро и Че Гевары сложно. Поначалу — друзья, оба пламенные борцы-революционеры, партизаны, популярнейшие в народе личности… Но к 1965 году скрытый конфликт между ними все же существовал.

В отличие от Кастро, Че не был дипломатом. Во время своего визита в СССР он напрямую спросил Никиту Хрущева, указывая на стол с осетрами и икрой: «А что, народ питается также?». Вообще, с его стороны было очень много критики Советского Союза. Да такой, что Фиделю Кастро тонко намекнули, дескать, сотрудничество с Советами, конечно, будет продолжаться и развиваться, но как его осуществлять при таких совсем уж пламенных героях, как Че?

Слава богу, Гевара, сам покинул пост в правительстве Кубы и отправился партизанить сначала в африканский Конго, потом в другие страны, добрался до Вьетнама, и последней его войной стала Боливия, где его расстреляли. Президенту Боливии Рене Баррьентосу этого был мало. Геваре отрубили кисти рук, погрузили их в сосуд с формалином, приложили к этому дневник и кое-какие личные вещи. Мир, по мнению Баррьентоса, должен был узнать, что умертвили революционера именно боливийцы.

Однако все это выкрал министр внутренних дел Боливии, он симпатизировал Фиделю и бежал вместе с останками Че на остров Свободы. Тело Гевары, нашли только в 90-х годах и тоже перевезли на Кубу. 17 октября 1997 года великого борца за свободу с должными почестями похоронили в мавзолее города Санта-Клара.