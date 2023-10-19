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Коммерсантъ FM
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«Он везде»

Петр Воронков — о Че Геваре как бренде

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как аргентинец стал одним из руководителей Кубы, а также самым известным ее гражданином.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

И еще один непременный кубинский бренд сегодня — команданте Че Гевара. Он везде — на футболках, значках, домах, в песнях и кажется в самом воздухе острова Свободы… Полное имя — Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. Его фото работы Альберта Корда и портрет ирландского художника Джима Фицпатрика, ставшие культовыми, принесли их авторам сумасшедшую популярность.

Даже у легендарного Диего Марадоны на плече красовалось тату команданте. Хотя почему «даже»? Че Гевара, как и Марадона, был аргентинцем и уже потом стал одним из руководителей молодого кубинского государства и его почетным гражданином навеки. Говорить об отношениях Фиделя Кастро и Че Гевары сложно. Поначалу — друзья, оба пламенные борцы-революционеры, партизаны, популярнейшие в народе личности… Но к 1965 году скрытый конфликт между ними все же существовал.

В отличие от Кастро, Че не был дипломатом. Во время своего визита в СССР он напрямую спросил Никиту Хрущева, указывая на стол с осетрами и икрой: «А что, народ питается также?». Вообще, с его стороны было очень много критики Советского Союза. Да такой, что Фиделю Кастро тонко намекнули, дескать, сотрудничество с Советами, конечно, будет продолжаться и развиваться, но как его осуществлять при таких совсем уж пламенных героях, как Че?

Слава богу, Гевара, сам покинул пост в правительстве Кубы и отправился партизанить сначала в африканский Конго, потом в другие страны, добрался до Вьетнама, и последней его войной стала Боливия, где его расстреляли. Президенту Боливии Рене Баррьентосу этого был мало. Геваре отрубили кисти рук, погрузили их в сосуд с формалином, приложили к этому дневник и кое-какие личные вещи. Мир, по мнению Баррьентоса, должен был узнать, что умертвили революционера именно боливийцы.

Однако все это выкрал министр внутренних дел Боливии, он симпатизировал Фиделю и бежал вместе с останками Че на остров Свободы. Тело Гевары, нашли только в 90-х годах и тоже перевезли на Кубу. 17 октября 1997 года великого борца за свободу с должными почестями похоронили в мавзолее города Санта-Клара.

Фотогалерея

Где можно встретить команданте Кубинской революции

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Воздушный шар на 19-ой Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Воздушный шар на 19-ой Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Капот автомобиля в Гаване на Кубе

Капот автомобиля в Гаване на Кубе

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Стена здания в Гаване

Стена здания в Гаване

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Велотакси в Гаване проезжает мимо здания с портретом Че Гевары и лозунгом «Hasta la victoria siempre»

Велотакси в Гаване проезжает мимо здания с портретом Че Гевары и лозунгом «Hasta la victoria siempre»

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Протестующие в Марселе (Франция)

Протестующие в Марселе (Франция)

Фото: Claude Paris / AP

Купюра с изображением Че Гевары

Купюра с изображением Че Гевары

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Церемония, посвященная 50-летию со дня смерти революционера, в Санта-Кларе на Кубе

Церемония, посвященная 50-летию со дня смерти революционера, в Санта-Кларе на Кубе

Фото: Stringer / Reuters

Символ группы The Rolling Stones, нарисованный сверху изображения Че Гевары в Гаване

Символ группы The Rolling Stones, нарисованный сверху изображения Че Гевары в Гаване

Фото: Desmond Boylan / AP

Мужчина на митинге в Москве, посвященном дню памяти Владимира Ленина

Мужчина на митинге в Москве, посвященном дню памяти Владимира Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

Фреска, имитирующая картину «Тайная вечеря», на которой слева направо изображены Фидель Кастро, Че Гевара, Мао Цзэдун, Владимир Ленин, Карл Маркс, Иисус Христос, Симон Боливар, Алексис Гонсалес, Фабрисио Охеда, Уго Чавес в Каракасе (Венесуэла)

Фреска, имитирующая картину «Тайная вечеря», на которой слева направо изображены Фидель Кастро, Че Гевара, Мао Цзэдун, Владимир Ленин, Карл Маркс, Иисус Христос, Симон Боливар, Алексис Гонсалес, Фабрисио Охеда, Уго Чавес в Каракасе (Венесуэла)

Фото: Fernando Llano / AP

Магазин соломенных шляп на Кубе

Магазин соломенных шляп на Кубе

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Футболки с изображениями Лампиао, Че Гевары, Владимира Ленина и Фиделя Кастро на церемонии открытия 6-го Национального конгресса движения безземельных рабочих в Бразилии

Футболки с изображениями Лампиао, Че Гевары, Владимира Ленина и Фиделя Кастро на церемонии открытия 6-го Национального конгресса движения безземельных рабочих в Бразилии

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Церемония открытия выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко в Симферополе

Церемония открытия выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Школьники поют на фоне изображения Че Гевары в Гаване

Школьники поют на фоне изображения Че Гевары в Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Школьники в городе Камагуэй на Кубе

Школьники в городе Камагуэй на Кубе

Фото: Stringer / Reuters

Аргентинский футболист Диего Марадона показывает татуировку в виде портрета Че Гевары

Аргентинский футболист Диего Марадона показывает татуировку в виде портрета Че Гевары

Фото: Ana Maria Otero / AP

Женщина на акции протеста в Великом Новгороде

Женщина на акции протеста в Великом Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Мужчина на крещенских купаниях в Москве

Мужчина на крещенских купаниях в Москве

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Фреска в Старой Гаване

Фреска в Старой Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Артисты из школы самбы Academicos do Salgueiro на карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии

Артисты из школы самбы Academicos do Salgueiro на карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии

Фото: Hassan Ammar / AP

Памятник Че Геваре на Кубе

Памятник Че Геваре на Кубе

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на площади Революции в Гаване

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на площади Революции в Гаване

Фото: Ismael Francisco / Cubadebate / AP

Фреска в Гаване

Фреска в Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Капот автомобиля в Новосибирске

Капот автомобиля в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Мужчина с татуировкой с лицом Че Гевары в Варадеро (Куба)

Мужчина с татуировкой с лицом Че Гевары в Варадеро (Куба)

Фото: Ramon Espinosa / AP

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Воздушный шар на 19-ой Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Капот автомобиля в Гаване на Кубе

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Стена здания в Гаване

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Велотакси в Гаване проезжает мимо здания с портретом Че Гевары и лозунгом «Hasta la victoria siempre»

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Протестующие в Марселе (Франция)

Фото: Claude Paris / AP

Купюра с изображением Че Гевары

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Церемония, посвященная 50-летию со дня смерти революционера, в Санта-Кларе на Кубе

Фото: Stringer / Reuters

Символ группы The Rolling Stones, нарисованный сверху изображения Че Гевары в Гаване

Фото: Desmond Boylan / AP

Мужчина на митинге в Москве, посвященном дню памяти Владимира Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

Фреска, имитирующая картину «Тайная вечеря», на которой слева направо изображены Фидель Кастро, Че Гевара, Мао Цзэдун, Владимир Ленин, Карл Маркс, Иисус Христос, Симон Боливар, Алексис Гонсалес, Фабрисио Охеда, Уго Чавес в Каракасе (Венесуэла)

Фото: Fernando Llano / AP

Магазин соломенных шляп на Кубе

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Футболки с изображениями Лампиао, Че Гевары, Владимира Ленина и Фиделя Кастро на церемонии открытия 6-го Национального конгресса движения безземельных рабочих в Бразилии

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Церемония открытия выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Школьники поют на фоне изображения Че Гевары в Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Школьники в городе Камагуэй на Кубе

Фото: Stringer / Reuters

Аргентинский футболист Диего Марадона показывает татуировку в виде портрета Че Гевары

Фото: Ana Maria Otero / AP

Женщина на акции протеста в Великом Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Мужчина на крещенских купаниях в Москве

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Фреска в Старой Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Артисты из школы самбы Academicos do Salgueiro на карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии

Фото: Hassan Ammar / AP

Памятник Че Геваре на Кубе

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на площади Революции в Гаване

Фото: Ismael Francisco / Cubadebate / AP

Фреска в Гаване

Фото: Ramon Espinosa / AP

Капот автомобиля в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Мужчина с татуировкой с лицом Че Гевары в Варадеро (Куба)

Фото: Ramon Espinosa / AP

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