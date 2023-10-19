Парламент Татарстана рассмотрит бюджет на 2024 год в начале ноября

Госсовет Татарстана объявил перерыв в заседании на две недели. Как сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе парламента, 2 ноября депутаты рассмотрят проект бюджета республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как сообщал «Ъ-Казань», доходы и расходы региональной казны в следующем году проектируются в размере 383,9 млрд руб. Бюджет планируется бездефицитным.

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана провели парламентские слушания по бюджету.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"