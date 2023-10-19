Италия выдаст Франции пару из Петербурга, подозреваемую в хакерских атаках

Кассационный суд Италии постановил выдать Франции супружескую пару из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в организации хакерских атак, сообщил ТАСС адвокат Ренато Музелла.

Юрист сообщил, что высшая судебная инстанция Италии подтвердила решение первичной инстанции об экстрадиции. Ранее апелляционная инстанция отклонила запрос о выдаче россиян Франции, так как счет недостаточными материалы следствия. Однако после смены судейской комиссии и повторного запроса итальянский суд дал согласие.

Во Франции петербуржцев обвиняют в совершении хакерских атак. Они отрицают обвинения и отказались от экстрадиции во Францию. В Италии они находились на отдыхе. Известно, что они контактировали с сотрудниками Генконсульства РФ в Милане.

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