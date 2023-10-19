Финансирование здравоохранения на Ставрополье в 2024 году увеличится на 15%

В 2024 году власти Ставропольского края направят на развитие системы здравоохранения 32 млрд руб., что на 15% больше, чем в текущем году. Объем финансирования медицинской системы предусмотрен новым проектом регионального бюджета на грядущий год, сообщает пресс-служба правительства края.

«Наиболее существенное увеличение предполагается на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами (рост финансирования составит более 30%), на 6% вырастут бюджетные инвестиции на зарплату медицинским работникам», — цитирует пресс-служба правительства региона и.о. министра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова.

Согласно проекту бюджета, наибольшая часть средств будет направлена на реализацию национального проекта «Здравоохранение». В том числе, на реализацию модернизации первичного звена здравоохранения будет направлено 2 млрд руб. На эти средства будут построены 13 новых медицинских объекта и отремонтированы 46 медучреждений. Также 1,7 млрд руб. будет выделено на капитальное строительство новых поликлиник и больниц.

Отмечается, что проект регионального бюджета на 2024 год утвержден региональным правительством 16 октября и передан на рассмотрение в краевой парламент.

Анастасия Назарова