Саратовская область и другие регионы закупили программы с искусственном интеллектом для системы здравоохранения

Минздрав Саратовской области заключил договор на закупку программ поддержки принятия врачебных решений «Третье Мнение» и системы прогнозной аналитики Webiomed. В Минздраве заявляют, что со временем сервисы будут доступны всем медицинским учреждениям области. Работы по внедрению уже начаты и будут закончены к концу года, – сообщили в министерстве.



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По словам Министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, искусственный интеллект поможет врачам саратовских больниц в расшифровке снимков и исследований, поиске признаков злокачественных образований легких, молочной железы и в визуализации обнаруженных патологий. Вместе с тем система прогнозной аналитики будет извлекать из электронных медицинских карт клинически важные данные, оценивать риски заболевания и вырабатывать рекомендации.

«Искусственный интеллект существенно улучшает точность аппаратной диагностики в медицине, в частности улучшает качество изображений, которые получают во время аппаратной диагностики: УЗИ, рентгена или МРТ, а также повышает скорость диагностики, так как ИИ-система обрабатывает сотни медицинских изображений в минуту, а спорные моменты передаёт на контроль специалисту», – считает Олег Костин.

Как сообщили в пресс-службе компании, системы компьютерного зрения «Третье Мнение» внедряют ещё в 17 регионах, а с октября 2022 года по настоящее время разработчик заключил контракты на продажу лицензий на сумму свыше 100 млн руб.

Для интеграции в работу системы здравоохранения региона производитель добился совместимости с одним из крупнейших разработчиков ИТ решений для хранения, передачи и управления медицинскими изображениями в больницах и поликлиниках компанией «Комета», производителем «Kometa 3Di PACS».

В «Платформа Третье Мнение» заявили, что использование систем компьютерного зрения экономит в среднем 30% времени на расшифровку медицинских изображений, а высвободившиеся ресурсы направляются на анализ других исследований, за счёт чего повышается доступность медицинской помощи.

Всего, по данным Минздрава России и Единой информационной системы закупок, в 2023 году более 70 субъектов РФ закупили лицензии на программное обеспечение с искусственным интеллектом на сумму свыше 360 млн руб. Медицинские информационно-аналитические центры и ответственные департаменты госзакупок заключили контракты на закупки лицензий программ для анализа медицинских изображений, рентген, КТ и других исследований, для обработки и анализа звуковых и текстовых данных.