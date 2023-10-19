Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье появится региональный знак отличия «За содействие СВО»

Региональный знак отличия «За содействие специальной военной операции» появится в Оренбургской области. Ранее эту идею выдвинули общественники региона. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции

областного парламента»,— говрится в сообщении.

По словам Дениса Паслера, в пятницу, 20 октября, состоится заседание правительства Оренбуржья. На нем будут приняты новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.

Ранее стало известно о том, что семьи бойцов СВО из Оренбуржья получат выплаты из областного бюджета. Их сумма составит 50 тыс.руб. на заключившего контракт.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...