В Оренбуржье появится региональный знак отличия «За содействие СВО»

Региональный знак отличия «За содействие специальной военной операции» появится в Оренбургской области. Ранее эту идею выдвинули общественники региона. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции

областного парламента»,— говрится в сообщении.

По словам Дениса Паслера, в пятницу, 20 октября, состоится заседание правительства Оренбуржья. На нем будут приняты новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.

Ранее стало известно о том, что семьи бойцов СВО из Оренбуржья получат выплаты из областного бюджета. Их сумма составит 50 тыс.руб. на заключившего контракт.

Георгий Портнов