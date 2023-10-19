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обновлено 16:23

Власти Удмуртии и Сбер планируют развивать регион с помощью ИИ

Правительство Удмуртии и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, планируется внедрять высокотехнологичные сервисы в строительстве, здравоохранении, транспорте, в природоохранной деятельности и ресурсопользовании и других сферах.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На основе ИИ будут формировать условия для цифрового развития, повышать квалификацию персонала в области ESG, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а также развивать волонтерство и реализовывать экологические и социальные проекты. Кроме того, запланированы программы по повышению финансовой и цифровой грамотности и поддержке местного предпринимательства.

«Нам предстоит внедрить передовые технологии в работу учреждений здравоохранения, чтобы у всех появился доступ к качественным медицинским услугам. Мы совместно будем работать над ESG-трансформацией республики, цифровизацией ее социальной и коммунальной инфраструктуры, транспортно-логистического комплекса и других сфер. Наша цель — помочь Удмуртии выйти на качественно новый уровень устойчивого развития »,— прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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