Новороссийца осудили за неуважение к суду

В Новороссийске перед судом по обвинению в неуважении к суду предстал местный житель. Мужчина при рассмотрении в отношении него административного дела высказал в адрес участника судебного разбирательства оскорбительное выражение, унижающее достоинство, заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Отмечается, что фигуранта предупредили о недопустимости подобного поведения, однако он замечания проигнорировал. Суд заключил, что новороссиец мешал судебному процессу, создавая в зале обстановку нервозности.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Новороссийца признали виновным и приговорили к 400 часам обязательных работ. Мужчина пытался обжаловать приговор, но апелляция оставила его в силе.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram