В Сочи с начала года туристы заплатили 300 млн рублей курортного сбора

С начала года в Сочи с туристов собрали почти 300 млн руб. курортного сбора. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. Он отметил, что деньги направляют на развитие популярных мест отдыха и прогулок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В 2023 году на собранные средства обновили Сквер влюбленных. Продолжается благоустройство набережной вдоль реки Восточный Дагомыс. За счет полученных средств на пляжах планируют установить дополнительные видеокамеры системы «Безопасный город», а в парках и скверах — малые архитектурные формы.

Алексей Копайгородский отметил, что стабильный рост турпотока и, как следствие, курортного сбора позволил реализовать проекты. Всего с 2018 года на развитие общественных территорий дополнительно направили более 1 млрд руб.

Курортный сбор на территории Сочи взимается с 16 июля 2018 по 31 декабря 2024 года. С 2022 года его размер составляет 50 руб. в сутки. Туристы оплачивают его при проживании в средствах размещения курорта.

По данным мэрии Сочи, в ближайшие три года на курорте за счет курортного сбора планируется масштабное благоустройство общественных пространств, включая набережные рек Мзымта и Мацеста, замена брусчатого покрытия на тротуарах и благоустройство сквера «Комсомольский». В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы, произведено озеленение.

Каждый район подготовил предложения по развитию на перспективу ближайших трех лет. Их обсудят на совещании. Итоговый список объектов и очередность работ определят вместе с жителями города.

Татьяна Ручкина

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