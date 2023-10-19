На ремонт теплосетей в Тутаеве выделят 368 млн рублей

В Ярославской области Тутаеву на замену теплосетей выделят 368 млн руб. Поправки в региональный бюджет на 2023 год и двухлетний плановый период внес сегодня губернатор Михаил Евраев в ярославскую облдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Правительство получит от федерации 368,5 млн руб. по программе специальных казначейских кредитов и выделит их Тутаеву. 80% от этой суммы составит стоимость труб. А всего обновят 4,3 км магистральных сетей. Трубы заменят на улице Промышленной, они обеспечивают теплоснабжение и горячее водоснабжение правобережной части Тутаева.

«Благодаря обновлению сетей качественными коммунальными услугами будут обеспечены почти 40 тыс. жителей города. Ясно, что сразу все мы не сделаем, но работу нужно вести по каждому из муниципальных районов. От этого зависят комфорт в домах и квартирах жителей и в целом качество жизни в регионе»,— сказал Михаил Евраев.

К ремонту по замене сетей приступят в этом году, но основную часть начнут выполнять после окончания отопительного сезона. Все работы будет контролировать профильное министерство региона.

Алла Чижова