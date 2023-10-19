За пять лет количество автомобилей в Челябинской области выросло на 23%

В Челябинской области количество автомобильного транспорта увеличилось на 23% за последние пять лет. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на Всероссийском детском экологическом форуме.

По его словам, рост количества автотранспорта – серьезная экологическая нагрузка, поэтому одна из задач, которая стоит перед представителями власти,– это обновление общественного транспорта во всем регионе. Алексей Текслер напомнил, что уже в Челябинске появились около 300 экологически чистых газомоторных автобусов и более 100 новых трамваев. До конца года планируют пустить еще 44 вагона, в 2024 году – около 50. Также в Челябинске планируют обновить 200 троллейбусов.

«Со следующего года будем и электробусы производить, и в Магнитогорск они поедут, и в другие наши города»,– сказал глава региона. Он подчеркнул, что большая часть средств на реализацию этих проектов была направлена из федерального бюджета, в том числе в виде инвестиционных бюджетных кредитов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте