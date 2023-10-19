Уникальный древнемордовский могильник обнаружен в Нижегородской области

В Нижегородский области обнаружен древнемордовский могильник, который может быть датирован III–VII веков нашей эры. Об этом сообщил Межрегиональный центр археологических исследований (МЦАИ).

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Находка сделана на объектах археологического наследия «Грунтовый могильник Выездное 1» и «Культурный слой села Выездная слобода». Они расположены в поселке Выездное у Собора Церкви Смоленской иконы Божией Матери. Ранее считалось, что здесь находилось исключительно церковное кладбище конца XVII-XIX веков.

В сентябре-октябре археологи МЦАИ изучили около 1,7 тыс. кв. м мордовского могильника, уходящего под современное дорожное полотно. Находки позволили уверенно отнести захоронение к III–VII векам. Всего было изучено более 50 мордовских погребений, многие из них были ограблены еще в древности. В изголовье погребенных, как правило, лежит глиняный горшок. Женские могилы богато украшены бусами, круглыми бляхами за головой, на груди и в районе таза. На руках многочисленные бронзовые браслеты и кольца. В мужских погребениях обнаружены медные накладки на пояса, наконечники стрел и копий, железные топоры.

По словам заместителя директора МЦАИ Алексея Свиридова, многие найденные в могильнике археологические предметы и комплексы не имеют прямых аналогов и являются уникальными. Их изучение позволит открыть новые страницы в истории родового строя единого мордовского этноса до его разделения к VIII веку на мокшанский и эрзянский субэтносы.

Андрей Репин