Отменена регистрация владельцем «Сереброники» товарного знака «Сердце Пармы»
Палата по патентным спорам аннулировала права владельца ювелирной сети «Сереброника» Андрея Саламатина на товарный знак «Сердце Пармы». Об этом сообщила продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на своей странице в соцсети.
«Сегодня на заседании коллегии палаты было принято решение о прекращении действия товарного знака “Сердце Пармы”, зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой этого года. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признано недействительным, незаконным, нарушающим авторские права писателя Алексея Иванова»,— заявила госпожа Зайцева.
В середине сентября 2023 года стало известно, что сеть ювелирных салонов «Сереброника» больше не будет использовать товарный знак «Сердце Пармы». Об этом на своей странице в соцсети сообщил основатель и руководитель компании Андрей Саламатин. Это произошло после того, как продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Позже в ходе пресс-конференции, посвященной этому конфликту, господин Саламатин заявил о прекращении использования данного товарного знака.
От использования названия «Сердце Пармы» также отказались АО «Амбер Пермалко», автомобильная компания «VERRA» и ООО «Живая история».